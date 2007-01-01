Характеристики товара
Описание
Лаконичный и современный внешний вид. Простые, но уютные формы идеально вписываются в интерьер в любом стиле: сканди, неоклассика, минимализм, эклектика, джапанди, баухаус. Правильный подбор обивки - и Вэнити будет выглядеть в любом помещении эффектно и органично.
Комфорт и эргономика. Параметры модели Вэнити подходят человеку любого роста: на нем удобно и сидеть, и лежать. Степень мягкости подушек регулируем с помощью разных типов наполнителя. Облачная мягкость и модный "мятый" эффект особенно выигрышно выглядят на диванчиках Вэнити до 200 см в длину.
Универсальное решение конструкции. Мы производим эту модель в любых параметрах и размерах: можно заказать прямой или угловой вариант.
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Количество мягких сидений зависит от размера дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2600 мм
- Глубина1000 мм
- Высота850 мм
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет