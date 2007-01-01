Характеристики товара
Описание
Диван Стэйт Гросс: элегантная строгость для бизнес-пространств
Современный минимализм с акцентом на статус
Диван Стэйт Гросс — это воплощение делового стиля и безупречного вкуса. Его металлический каркас с чёткими геометрическими линиями придаёт интерьеру строгость, а кожаная обивка тёплого шоколадного оттенка смягчает восприятие, добавляя камерности. Идеальное решение для премиальных отелей, кафе, бизнес-лаунжей и ресторанов, где важны одновременно респектабельность и комфорт.
Практичность для интенсивной эксплуатации
Износостойкая кожа устойчива к истиранию, легко очищается и сохраняет презентабельный вид годами.
Прочный металлический каркас с диагональными опорами гарантирует устойчивость даже при активном использовании.
Раздельные подушки сидений и спинок позволяют легко обслуживать и заменять элементы при необходимости.
Преимущества:
✔ Сдержанная элегантность — нейтральный дизайн впишется в любое пространство
✔ Эргономичная форма — умеренно жёсткие подушки оптимальны для деловых встреч и непродолжительного отдыха
✔ Лёгкость интеграции — компактные размеры идеальны для зон ожидания
Стэйт Гросс — это не просто мебель, а инструмент формирования правильного впечатления о вашем заведении. Выбирайте диван, который работает на ваш имидж так же усердно, как и вы!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2100 мм
- Глубина830 мм
- Высота850 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет