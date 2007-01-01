Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа
25 790
Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 1Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 2Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 3Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 4Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 5Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 6Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа - фото 7
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа производства ChiedoCover
NEW

Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа

Артикул: CH-083-434
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина2100 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота850 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Диван Стэйт Гросс: элегантная строгость для бизнес-пространств

Современный минимализм с акцентом на статус
Диван Стэйт Гросс — это воплощение делового стиля и безупречного вкуса. Его металлический каркас с чёткими геометрическими линиями придаёт интерьеру строгость, а кожаная обивка тёплого шоколадного оттенка смягчает восприятие, добавляя камерности. Идеальное решение для премиальных отелей, кафе, бизнес-лаунжей и ресторанов, где важны одновременно респектабельность и комфорт.

Практичность для интенсивной эксплуатации
Износостойкая кожа устойчива к истиранию, легко очищается и сохраняет презентабельный вид годами.
Прочный металлический каркас с диагональными опорами гарантирует устойчивость даже при активном использовании.
Раздельные подушки сидений и спинок позволяют легко обслуживать и заменять элементы при необходимости.

Преимущества:
✔ Сдержанная элегантность — нейтральный дизайн впишется в любое пространство
✔ Эргономичная форма — умеренно жёсткие подушки оптимальны для деловых встреч и непродолжительного отдыха
✔ Лёгкость интеграции — компактные размеры идеальны для зон ожидания

Стэйт Гросс — это не просто мебель, а инструмент формирования правильного впечатления о вашем заведении. Выбирайте диван, который работает на ваш имидж так же усердно, как и вы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

