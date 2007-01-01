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Настоящее фото товара Диван столовый Джими, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван столовый Джими, серый
98 оценок
55 590
Товар в корзине. Перейти
Диван столовый Джими, серый - фото 1Диван столовый Джими, серый - фото 2Диван столовый Джими, серый - фото 3Диван столовый Джими, серый - фото 4

Диван столовый Джими, серый

Артикул: CH-017-732
98 оценок
Основные характеристики
  • Длина1260 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота785 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

2-местный столовый диван Джими. Удачно воскрешенный утонченный стиль 70- годов, диван Джими элегантно и просто сочетается с любыми стилями.

• Каркас из клееной фанеры и стали.
• Ножки : из массива бука, покрытие нитролаком.
• Наполнитель : полиуретановый пеноматериал 25 кг/м³.
• Обивка : канва 100% полиэстер.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - 128,5х58х44 см
Вес - 18 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1260 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота785 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки128 мм
  • Высота упаковки58 мм
  • Глубина упаковки44 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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