Характеристики товара
Описание
2-местный столовый диван Джими. Удачно воскрешенный утонченный стиль 70- годов, диван Джими элегантно и просто сочетается с любыми стилями.
• Каркас из клееной фанеры и стали.
• Ножки : из массива бука, покрытие нитролаком.
• Наполнитель : полиуретановый пеноматериал 25 кг/м³.
• Обивка : канва 100% полиэстер.
Размеры и вес упаковки:
Габариты - 128,5х58х44 см
Вес - 18 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1260 мм
- Глубина610 мм
- Высота785 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки128 мм
- Высота упаковки58 мм
- Глубина упаковки44 мм
- Вес упаковки18 кг
- Изделия стопируютсяНет