Характеристики товара
Описание
Сбалансированный дизайн стула Бонни сочетает высокий комфорт и долговечность. Овальное сиденье из прочной экокожи приподнимается по краям, обеспечивая удобную посадку. Черная металлическая рама поддерживает гнутую спинку из дерева. Которая отвечает за опору корпуса. Четыре ножки из металла дополнительно укреплены перекладиной, которую можно использовать как подставку для ног. Закругленные края придают модели эргономичность, безопасность, пластичность.
Эстетика стула Бонни напоминает культовый образ стула-«муравья». Минималистичный, вневременной, универсальный, с продуманной детализацией. Визуально легкая конструкция и оригинальный внешний вид делают его подходящим как для домашних, так и для коммерческих локаций.
Материал обивки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева с дубовым шпоном черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Высота715 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет