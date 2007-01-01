Характеристики товара
Описание
Современный стол из искусственного дерева на алюминиевом каркасе серебряного цвета. Коллекция представлена в двух цветах – серый и тик. Удобные и практичные модели могут эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в течение круглого года. Кресла коллекции удобно стопируются по 12 штук для максимально удобного и компактного хранения.
Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с серебряным порошковым покрытием позволяет эксплуатировать мебель многие годы. Искусственное дерево устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Изделия серии Лиссабон станут отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес16.4 кг
- СоставНержавеющий аллюминий с порошковым покрытием, искуственное дерево.
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1640 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки16.40 кг