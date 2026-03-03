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Настоящее фото товара Диван Страйп 650, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Страйп 650, велюр
5 оценок
13 990
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Хит

Диван Страйп 650, велюр

Артикул: CH-087-294
5 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Страйп - стильная компактная модель, которая отлично подходит для оснащения кафе, ресторанов, кофеен и лаунж-зон. Благодаря лаконичному дизайну и аккуратным формам диван легко интегрируется в современные коммерческие интерьеры.

Модель удобно использовать для создания посадочных зон вдоль стен, в небольших кафе, кофейнях и фуд-кортах. Компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство, сохраняя комфорт для гостей.

Преимущества:

- современный универсальный дизайн
- компактные размеры для плотной посадки гостей
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и зон ожидания

Диван изготавливается под проект вашего интерьера:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и экокожи
- возможность подобрать материал под концепцию заведения
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Материал ножекбук
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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