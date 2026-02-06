Характеристики товара
Описание
Диван Марсель - универсальная модель для современных кафе и ресторанов с акцентом на комфорт.
Подходит для: кафе, рестораны, офисные зоны отдыха.
Преимущества:
- универсальный дизайн
- удобная посадка
- подходит для разных форматов заведений
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина450 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Материалэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет