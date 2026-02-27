Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл
28 490
Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл

Артикул: CH-087-078
Основные характеристики
  • Длина1700 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьярогожка
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Стэйт Гросс: элегантная строгость для бизнес-пространств

Современный минимализм с акцентом на статус
Диван Стэйт Гросс — это воплощение делового стиля и безупречного вкуса. Его металлический каркас с чёткими геометрическими линиями придаёт интерьеру строгость, а кожаная обивка тёплого шоколадного оттенка смягчает восприятие, добавляя камерности. Идеальное решение для премиальных отелей, кафе, бизнес-лаунжей и ресторанов, где важны одновременно респектабельность и комфорт.

Практичность для интенсивной эксплуатации
Износостойкая кожа устойчива к истиранию, легко очищается и сохраняет презентабельный вид годами.
Прочный металлический каркас с диагональными опорами гарантирует устойчивость даже при активном использовании.
Раздельные подушки сидений и спинок позволяют легко обслуживать и заменять элементы при необходимости.

Преимущества:
✔ Сдержанная элегантность — нейтральный дизайн впишется в любое пространство
✔ Эргономичная форма — умеренно жёсткие подушки оптимальны для деловых встреч и непродолжительного отдыха
✔ Лёгкость интеграции — компактные размеры идеальны для зон ожидания

Стэйт Гросс — это не просто мебель, а инструмент формирования правильного впечатления о вашем заведении. Выбирайте диван, который работает на ваш имидж так же усердно, как и вы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

