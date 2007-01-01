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Настоящее фото товара Диван Уолси бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Уолси бежевый
62 оценки
35 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Уолси бежевый

Артикул: CH-004-796
62 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1700 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота880 мм
  • Материалткань, массив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота880 мм
  • Материалткань, массив
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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