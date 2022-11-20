Товар в корзине. Перейти
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 1Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 2Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 3Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 4Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 5Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - фото 6

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Следующий Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Столешница: HPL

Большой стол
диаметр - 51 см
высота - 60 см

Средний стол
диаметр - 41 см
высота - 55 см

Маленький стол
диаметр - 31 см
высота - 50 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Коллаж D18.7, произведённого компанией ChiedoCover
102
Оптовая цена
10

Тарелка мелкая Коллаж D18.7

Покрывало PN 220-128Настоящее фото товара Покрывало PN 220-128, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
7

Покрывало PN 220-128

Стеллаж 69Настоящее фото товара Стеллаж 69, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
6

Стеллаж 69

Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
11

Стеллаж 70

Настоящее фото товара Настольная лампа Chester, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Настольная лампа Chester

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Кресло Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
14

Кресло Хельга

Настоящее фото товара Подстолье Ярис, барное, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Подстолье Ярис, барное

Подстолье Ярис №2Настоящее фото товара Подстолье Ярис №2, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
14

Подстолье Ярис №2

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди