Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 51 см
высота - 60 см
Средний стол
диаметр - 41 см
высота - 55 см
Маленький стол
диаметр - 31 см
высота - 50 см
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 51 см
высота - 60 см
Средний стол
диаметр - 41 см
высота - 55 см
Маленький стол
диаметр - 31 см
высота - 50 см
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди