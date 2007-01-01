Характеристики товара
Описание
Диван Рубе - это современная стильная модель, созданная для тех, кто ценит комфорт и функциональность в сочетании с элегантным дизайном. Прямые линии и минималистичный силуэт делают его универсальным решением для современных интерьеров, а мягкие формы добавляют визуальной легкости.
Преимущества:
- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина760 мм
- Высота1000 мм
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр, жаккард, кожзам, натуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет