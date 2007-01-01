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Настоящее фото товара Диван Рубе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Рубе с подлокотниками
35 оценок
21 890
Товар в корзине. Перейти
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Диван Рубе с подлокотниками

Артикул: CH-001-055
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1000 мм
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Рубе - это современная стильная модель, созданная для тех, кто ценит комфорт и функциональность в сочетании с элегантным дизайном. Прямые линии и минималистичный силуэт делают его универсальным решением для современных интерьеров, а мягкие формы добавляют визуальной легкости.

Преимущества:

- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1000 мм
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр, жаккард, кожзам, натуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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