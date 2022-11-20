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Стол оператора Дэссе 2-х местный, венге, столешницы - фото 1

Стол оператора Дэссе 2-х местный, венге, столешницы

14 оценок
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Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб молочный

Характеристики товара

Описание

Call-центр – это современное и грамотное решение ведения работы офиса. Однако и организация рабочего пространства в помещении такого типа требует особого подхода. От комфортабельности и функциональности рабочего места напрямую зависит эффективность работы оператора.

Работа в сall-центре отличается интенсивностью и огромным количеством входящих и исходящих звонков, совершаемых трудолюбивыми операторами. Очень важно сделать так, чтобы рабочее место создавало уют и успокаивало, защищало и радовало функциональностью и эргономичным дизайном. Столы оператора в помещении такого типа стоят длинными рядами, вплотную друг к другу, а значит, следует позаботиться и о том, чтобы сотрудники, работающие в соседних кабинках, не мешали друг другу.

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Основные характеристики

  • Высота1240 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес131 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1260 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки131 кг

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