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Настоящее фото товара Фартук Тест оф Лайф серый, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Тест оф Лайф серый
15 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Фартук Тест оф Лайф серый

Артикул: CH-069-406
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина720 мм
  • Материалканвас
  • Цветсерый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Фартук из мраморного канваса. Все элементы фартука выполнены из натуральной коричневой кожи. Данный материал плотный и долговечный, но требует особого ухода, деликатная или ручная стирка без отжима. Обязательно перед стиркой отстегнуть кожаные элементы.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина720 мм
  • Материалканвас
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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