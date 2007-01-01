Характеристики товара
Описание
Классический фартук из износостойкой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Фартук оснащен функциональными тремя карманами. По желанию шейное крепление фартука можно заменить на подтяжки. Фартук унисекс.
Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина820 мм
- Ширина680 мм
- Материалткань
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет