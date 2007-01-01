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Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, на круглый стол, произведённого компанией ChiedoCover
Фуршетная юбка 01, на круглый стол
9 оценок
800
Товар в корзине. Перейти
Фуршетная юбка 01, на круглый стол - фото 1Фуршетная юбка 01, на круглый стол - фото 2Фуршетная юбка 01, на круглый стол - фото 3Фуршетная юбка 01, на круглый стол - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover
+27Реальное изображение товара 7 Фуршетная юбка 01, на круглый стол производства ChiedoCover

Фуршетная юбка 01, на круглый стол

Артикул: CH-052-817
9 оценок
Основные характеристики
  • Материалгабардин, журавинка, ричард
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте стильное оформление банкетов, конференций и свадеб с нашими фуршетными юбками! Изготовлены из прочной, износостойкой ткани, они сохраняют привлекательный вид даже при интенсивном использовании. Плотный материал не мнется, легко драпируется и обеспечивает элегантный внешний вид стола.

Преимущества:

Профессиональный вид: Скрывают ножки стола, создавая завершенный образ.

Долговечность: Устойчивы к износу, пятнам и выцветанию.

Легкий уход: Быстро сохнут, не требуют глажки.

Широкий выбор: Разные размеры и цвета под любой интерьер.

Выгодные цены: Оптовые условия для бизнеса.

Идеальное решение для: ресторанов, отелей, кейтеринга, банкетных залов.

На фото - Фуршетная юбка габардин белый с креплениями зажимами на круглый стол лидер 3

Сборка: 1 к 2

Цена указана за 1 погонный метр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин, журавинка, ричард
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

СборкаТканьОптовая цена руб
1к2габардин750
1к2журавинка1690
1к2ричард2190
1к3габардин990
1к3журавинка1950
1к3ричард2540
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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