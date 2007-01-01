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Настоящее фото товара Фуршетная юбка, шелк, произведённого компанией ChiedoCover
Фуршетная юбка, шелк
7 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
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Фуршетная юбка, шелк

Артикул: CH-072-365
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Материалшёлк
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте стильное оформление банкетов, конференций и свадеб с нашими фуршетными юбками! Изготовлены из прочной, износостойкой ткани, они сохраняют привлекательный вид даже при интенсивном использовании. Плотный материал не мнется, легко драпируется и обеспечивает элегантный внешний вид стола.

Преимущества:

Профессиональный вид: Скрывают ножки стола, создавая завершенный образ.

Долговечность: Устойчивы к износу, пятнам и выцветанию.

Легкий уход: Быстро сохнут, не требуют глажки.

Широкий выбор: Разные размеры и цвета под любой интерьер.

Выгодные цены: Оптовые условия для бизнеса.

Идеально для: ресторанов, отелей, кейтеринга, банкетных залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Материалшёлк

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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