Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Фуршетная юбка, тюль, 1000*750, произведённого компанией ChiedoCover
Фуршетная юбка, тюль, 1000*750
11 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Фуршетная юбка, тюль, 1000*750 - фото 1Фуршетная юбка, тюль, 1000*750 - фото 2Фуршетная юбка, тюль, 1000*750 - фото 3Фуршетная юбка, тюль, 1000*750 - фото 4

Фуршетная юбка, тюль, 1000*750

Артикул: CH-072-377
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина750 мм
  • Материалтюль, фатин
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Фуршетная юбка, шелк
Фотография товара Фуршетная юбка, шелк от компании ChiedoCover.
Следующий Фуршетная юбка 01, сборка 1к2
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте стильное оформление банкетов, конференций и свадеб с нашими фуршетными юбками! Изготовлены из прочной, износостойкой ткани, они сохраняют привлекательный вид даже при интенсивном использовании. Плотный материал не мнется, легко драпируется и обеспечивает элегантный внешний вид стола.

Преимущества:

Профессиональный вид: Скрывают ножки стола, создавая завершенный образ.

Долговечность: Устойчивы к износу, пятнам и выцветанию.

Легкий уход: Быстро сохнут, не требуют глажки.

Широкий выбор: Разные размеры и цвета под любой интерьер.

Выгодные цены: Оптовые условия для бизнеса.

Идеально для: ресторанов, отелей, кейтеринга, банкетных залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина750 мм
  • Материалтюль, фатин

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Фуршетная юбка 01, сборка 1к3

42
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, на круглый стол, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Фуршетная юбка 01, на круглый стол

9
Фотография товара Фуршетная юбка, шелк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка, шелк, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Фуршетная юбка, шелк

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, антрацит, 22 мм, 160*70

10
Фотография товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 344 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол «Плияж»120х60х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж»120х60х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол «Плияж»120х60х73см

14
Фотография товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево

10
Фотография товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 80*70

9
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 120*70

5

Товар в корзине

Фуршетная юбка, тюль, 1000*750
Фуршетная юбка, тюль, 1000*750
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, ясень шимо, антрацит, 22 мм, 160*70

10
Фотография товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 344 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол «Плияж»120х60х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж»120х60х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол «Плияж»120х60х73см

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности