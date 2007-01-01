Характеристики товара
Описание
Создайте стильное оформление банкетов, конференций и свадеб с нашими фуршетными юбками! Изготовлены из прочной, износостойкой ткани, они сохраняют привлекательный вид даже при интенсивном использовании. Плотный материал не мнется, легко драпируется и обеспечивает элегантный внешний вид стола.
Преимущества:
Профессиональный вид: Скрывают ножки стола, создавая завершенный образ.
Долговечность: Устойчивы к износу, пятнам и выцветанию.
Легкий уход: Быстро сохнут, не требуют глажки.
Широкий выбор: Разные размеры и цвета под любой интерьер.
Выгодные цены: Оптовые условия для бизнеса.
Идеально для: ресторанов, отелей, кейтеринга, банкетных залов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина750 мм
- Материалтюль, фатин
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет