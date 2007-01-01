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Питчер, 600 мл - фото 1

Питчер, 600 мл

Артикул: CH-071-595
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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