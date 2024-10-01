Товар в корзине. Перейти
Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн» - фото 1Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн» - фото 2

Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»

Артикул: CH-063-498
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники
Фотография товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»
Фотография товара Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр320 мм
  • Вес0.805 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽

Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Инальто Инвито», 0,61л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Кувшин «Инальто Инвито», 0,61л

15
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный

10
В наличии 130 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая

12
В наличии 114 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

8
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый

7
В наличии 52 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат»

14
В наличии 312 шт.

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 620
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк»

11
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Тарелка для пиццы

14
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла»

12
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»

10
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм

15
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм

5
В наличии 205 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм

5
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Белая»

10
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»
Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»
от 640
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽

Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Инальто Инвито», 0,61л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Кувшин «Инальто Инвито», 0,61л

15
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный

10
В наличии 130 шт.