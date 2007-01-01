Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл
Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл
12 оценок
130
Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл - фото 1

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл

Артикул: CH-070-117
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа (Wash) Lemongrass Way – это освежающее и очищающее средство, созданное для приятного и эффективного ухода за кожей.Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует уверенность и решительность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.

Пирамида: лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл
Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл
130
