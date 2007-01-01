Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа Grimoire, 50 мл
11 оценок
110
Товар в корзине. Перейти
Гель для душа Grimoire, 50 мл - фото 1

Гель для душа Grimoire, 50 мл

Артикул: CH-069-926
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гель для душа (Wash) Grimoire — это ритуал ухода, который дарит ощущение свежести и элегантности. Его ароматическая пирамида раскрывается яркими верхними нотами бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, наполняя ваш день бодростью. Ноты сердца жасмина, розового перца и нектара инжира создают утонченную гармонию, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра придают глубину аромату. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют кожу, а глицерин интенсивно увлажняет её. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс, делая кожу мягкой и гладкой. Гель для душа Grimoire превращает каждое купание в наслаждение. Он дарит вам чистоту и роскошный аромат, который будет сопровождать вас в течение всего дня. Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Гель для душа Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Гель для душа Travel, 500мл

13
Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл

13
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Гель для душа Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 500мл

5
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл

15
Настоящее фото товара Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл

7
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Гель для душа Grimoire, 280 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 500 мл

11

Товар в корзине

Гель для душа Grimoire, 50 мл
Гель для душа Grimoire, 50 мл
110
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности