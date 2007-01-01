Характеристики товара
Описание
Шампунь+гель 2в1 (Shampoo+gel 2in1) Grimoire — это элегантное решение для ухода за волосами и телом, дарящее ощущение свежести. Его ароматическая пирамида раскрывается яркими верхними нотами бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, наполняя ваш день бодростью. Сердечные ноты жасмина, розового перца и нектара инжира создают утонченную гармонию, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра придают глубину аромату. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют, а глицерин интенсивно увлажняет. Экстракты ромашки успокаивают кожу, а экстракт коры дуба укрепляет волосы. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс, делая кожу и волосы мягкими. Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет