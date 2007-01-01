Характеристики товара
Описание
Гель для душа Sacral Bali обеспечивает мягкий и бережный уход за кожей. Откройте для себя селективный аромат, в сердце которого свежесть бергамота и загадочность шафрана встречаются с нежностью розы и утонченной лилии. Древесные ноты киприола, сандала и удового дерева создают глубокую, многослойную базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность. Этот аромат активизирует доверие и уверенность, оставляя за собой незабываемый шлейф, который окутывает вас атмосферой роскоши и утонченности.
Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет