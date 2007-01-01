Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл
Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл
15 оценок
110
Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл - фото 1

Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл

Артикул: CH-069-897
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в роскошь и свежесть с гелем для душа "The Luxury of Space!" Этот продукт не только очищает кожу, но и дарит восхитительный аромат, активизируя состояние баланса и свободы. Верхние ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина наполняют утро энергией. Сердце аромата раскрывается утонченными оттенками африканской герани и жасмина, добавляя цветочную элегантность. Завершающие аккорды мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают глубину и уют. Активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и молочная кислота, обеспечивают мягкое очищение, увлажнение и улучшение текстуры кожи. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Аромат:

Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл
Гель для душа The Luxury of Space, 50 мл
110
