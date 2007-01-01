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Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор - фото 1

Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор

Артикул: CH-062-280
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт

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Товар в корзине

Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор
Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор
от 450
490 ₽
В корзине

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