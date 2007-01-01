Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр140 мм
- Объем0,7 л
- Материалчугун
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый
Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое
Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный
Горшок для запекания «Лакомка» керамика
Горшок для запекания «Скандинавия» керамика, голубой
Горшок для запекания «Премиум» керамика
Горшок красный для запекания с крышкой, чугун
Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый