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Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево - фото 1

Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево

Артикул: CH-062-350
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр115 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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