Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина170 мм
- Высота30 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,80 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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