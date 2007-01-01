Характеристики товара
Описание
Bron – комфортные 2-х местные Диван-Качели из массива акации.
Современная классика в изысканном исполнении.
Выполнены из экологически чистых материалов.
Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Максимальная нагрузка 250 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1640 мм
- Ширина1180 мм
- Высота1880 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет