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Диван-Качели Bron двухместные из массива акации

Артикул: CH-077-437
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Bron – комфортные 2-х местные Диван-Качели из массива акации.

Современная классика в изысканном исполнении.

Выполнены из экологически чистых материалов.

Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Максимальная нагрузка 250 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1640 мм
  • Ширина1180 мм
  • Высота1880 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Диван-Качели Bron двухместные из массива акации
Диван-Качели Bron двухместные из массива акации
55 990
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