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Пробка для шампанского силикон, черный - фото 1

Пробка для шампанского силикон, черный

Артикул: CH-058-867
7 оценок
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Фотография товара Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр27 мм
  • Вес0,039 кг
  • Материалсиликон
  • Цветчерный

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