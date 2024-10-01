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Блюдо для подачи «Лопата», фарфор - фото 1

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

Артикул: CH-063-058
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина305 мм
  • Вес0.815 кг
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

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