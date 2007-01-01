Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас спинки Стилл 8000, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас спинки Стилл 8000
35 оценок
1 190
Товар в корзине. Перейти
Каркас спинки Стилл 8000 - фото 1

Каркас спинки Стилл 8000

Артикул: CH-025-416
35 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Line 1000
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас спинки Стилл 1000
Фотография товара Каркас спинки Стилл 1000 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
В наличии 10 шт.
Фотография товара Каркас дивана лофт Dale от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас дивана лофт Dale, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090

Каркас дивана лофт Dale

9
Фотография товара Каркас банкетки Евита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Евита, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Каркас банкетки Евита

10
Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", шампань

13
Фотография товара Каркас дивана Samsa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас дивана Samsa, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Каркас дивана Samsa

32
Фотография товара Каркас Банкетки Корсика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Банкетки Корсика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас Банкетки Корсика

46
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", золотой

8
Фотография товара Каркас Дивана Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Дивана Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Каркас Дивана Токо, лофт

84
Фотография товара Каркас банкетки XX от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки XX, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Каркас банкетки XX

100
Фотография товара Каркас "Лидер 3" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Каркас "Лидер 3"

47

Другие товары из раздела комплектующие для мягкой мебели

Фотография товара Каркас стула Mac 3000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Каркас стула Mac 3000

32
Фотография товара Каркас стула Still 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 4000

33
Фотография товара Каркас стула Petek 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Petek 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Petek 1000

34
Фотография товара Каркас стула Милас 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Милас 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Милас 4004

50
Фотография товара Деревянные ножки, органика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, органика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, органика

32
Фотография товара Деревянные ножки, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Деревянные ножки, золото

48
Фотография товара Деревянные ножки, эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, эмаль

50
Фотография товара Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
82 690

Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный

7
Фотография товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
91 790

Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный

11
Фотография товара Правая часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Правая часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
91 790

Правая часть модульного дивана Моден, серый, черный

8

Товар в корзине

Каркас спинки Стилл 8000
Каркас спинки Стилл 8000
от 1 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
В наличии 10 шт.
Фотография товара Каркас дивана лофт Dale от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас дивана лофт Dale, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090

Каркас дивана лофт Dale

9
Фотография товара Каркас банкетки Евита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Евита, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Каркас банкетки Евита

10
Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", шампань

13

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Уличная мебель
Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Лион с подушками
Стулья Лион с подушками

Перейдите, чтобы узнать подробности