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Настоящее фото товара Каркас спинки Стилл 1000, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас спинки Стилл 1000
47 оценок
1 090
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Каркас спинки Стилл 1000 - фото 1

Каркас спинки Стилл 1000

Артикул: CH-025-417
47 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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