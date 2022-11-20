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Деревянные ножки, золото

12 оценок
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Деревянные ножки, органика

Характеристики товара

Описание

материал-в эмали (чёрная/белая) - 1460 руб.
без окраса - 1190 руб.

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Основные характеристики

  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияРоссия
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