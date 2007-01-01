Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница HPL, кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница HPL, кунгур
15 оценок
5 290
Столешница HPL, кунгур - фото 1

Столешница HPL, кунгур

Артикул: CH-083-392
15 оценок
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЦена, руб
800800225290
1200800225890
1400800227890
16008002210890
18008002210890
800800406390
1200800406790
1400800409390
16008004012690
18008004012690
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты столешницы - HPL

Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Белый Белый
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете КунгурКунгур
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Столешница HPL, кунгур - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

