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Подушка с завязками на стул, пыльная мята - фото 1Подушка с завязками на стул, пыльная мята - фото 2Подушка с завязками на стул, пыльная мята - фото 3

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

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Характеристики товара

Описание

Декоративная подушка на стул квадратной формы размером 38х38 см с завязками, изготовлена из рогожки - приятной и плотной на ощупь ткани. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Подушка на стул без съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30 градусов, допустима и ручная и машинная стирка. После стирки достаточно просто встряхнуть изделие и оставить высохнуть естественным образом. Гладить материал необязательно, он практически не мнётся. Если всё же необходимо удалить складки - то их можно отпарить.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Толщина90 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.01 м3

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