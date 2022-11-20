Товар в корзине. Перейти

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб
Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб
Следующий Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка
Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Ткань: велюр

Наполнение: поролон

Толщина: 3 см

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Съемный чехол

Ткань и цвет могут быть любыми

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 30
650
Шенилл 30
650
Жаккард 30
650
Кожзам 30
690
Журавинка 30
590
Ричард
 30
650

Похожие товары

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинкаНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
11

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черныйНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена
14

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный

Подушка для стула Торни, шоколадНастоящее фото товара Подушка для стула Торни, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Подушка для стула Торни, шоколад

Подушка для стула Торни, желтыйНастоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
11

Подушка для стула Торни, желтый

Подушка на стул KARET, бирюзовыйНастоящее фото товара Подушка на стул KARET, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
12

Подушка на стул KARET, бирюзовый

Подушка на стул KARET, бежевыйНастоящее фото товара Подушка на стул KARET, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
12

Подушка на стул KARET, бежевый

Подушка на стул KARET, желтыйНастоящее фото товара Подушка на стул KARET, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
6

Подушка на стул KARET, желтый

Подушка на стул KARET, коричневыйНастоящее фото товара Подушка на стул KARET, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
6

Подушка на стул KARET, коричневый

Подушка на стул KARET, баклажановыйНастоящее фото товара Подушка на стул KARET, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
14

Подушка на стул KARET, баклажановый

Настоящее фото товара Подушка для кресла Рим, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для кресла Рим

Выполненные заказы

Подушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожа
Подушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожаПодушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожаПодушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожаПодушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожаПодушка на стул Кьявари 3см, велюр, Подушка на стул Кьявари 5см, экокожа
Подробнее о заказе

Другие товары из раздела подушки на стулья оптом

Настоящее фото товара Подушка для кресла Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для кресла Милан

Настоящее фото товара Подушка для стула Мауи, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для стула Мауи

Настоящее фото товара Подушка для лежака Мауи, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для лежака Мауи

Подушка для складного стула 85*40, оксфордНастоящее фото товара Подушка для складного стула 85*40, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Подушка для складного стула 85*40, оксфорд

Комплект подушек для уличного стулаНастоящее фото товара Комплект подушек для уличного стула, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
13

Комплект подушек для уличного стула

Настоящее фото товара Подушка на стул, галета серый, произведённого компанией ChiedoCover
от35023
450 ₽
12

Подушка на стул, галета серый

Настоящее фото товара Подушка на стул, галета бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35023
450 ₽
5

Подушка на стул, галета бежевый

Настоящее фото товара Подушка на стул, галета коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35023
450 ₽
6

Подушка на стул, галета коричневый

Подушка на стул, галета, велюр серыйНастоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от35042
600 ₽
13

Подушка на стул, галета, велюр серый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Рок синий

Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул Рок дымчатый

В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Люстра Cerezo 6, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
5

Люстра Cerezo 6

Настоящее фото товара Люстра Cerezo 5, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена
11

Люстра Cerezo 5

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Net Bench коралловый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый Net Bench антрацит