Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр
39 оценок
950
Товар в корзине. Перейти
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - фото 1Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр производства ChiedoCover

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

Артикул: CH-008-204
39 оценок
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол на стул 08, спандекс коричневый
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Ткань: велюр

Наполнение: поролон

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Съемный чехол

Ткань и цвет могут быть любыми

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • Материалвелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 30
650
Шенилл 30
650
Жаккард 30
650
Кожзам 30
690
Журавинка 30
590
Ричард
 30
650
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1000-0001000-000
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Аметистовый, деревянный

316
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

347
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

320
  • золотой
  • черный
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой

308
В наличии 260 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89038
6 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый Нью, белый

318
В наличии 769 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Бронза, деревянный

329
Хит
Фотография товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела подушки на стулья кьявари

Фотография товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

50
Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
  • зеленый
  • красный
  • серый
Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета красная

41
  • зеленый
  • красный
  • серый
Настоящее фото товара Подушка галета простроченная, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Подушка галета простроченная

47
  • зеленый
  • красный
  • серый
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая

44
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от63065
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая

14
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см

11
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от69037
1 090 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр
от 950
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Аметистовый, деревянный

316
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

347
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315

Акции для вас

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности