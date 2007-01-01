Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная
8 оценок
10 190
Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная - фото 1Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная - фото 2Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная - фото 3Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная - фото 4Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная - фото 5

Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная

Артикул: CH-082-085
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
