Характеристики товара
Описание
Ультрасовременная компактная модель, которая удовлетворит эстетические запросы ценителей мебели с необычным футуристическим дизайном. Её отличает плавность линий, эллипсовидная форма боковин, нестандартно большое по высоте сидение и оригинальные металлические опоры. Мы рекомендуем данную модульную группу для оформления модного салона, стильного и современного офиса, зон отдыха и ожидания, приемных, холлов, переговорных комнат.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина680 мм