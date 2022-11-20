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Диван Бокс, 2-х местный

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Характеристики товара

Описание

Ультрасовременная компактная модель, которая удовлетворит эстетические запросы ценителей мебели с необычным футуристическим дизайном. Её отличает плавность линий, эллипсовидная форма боковин, нестандартно большое по высоте сидение и оригинальные металлические опоры. Мы рекомендуем данную модульную группу для оформления модного салона, стильного и современного офиса, зон отдыха и ожидания, приемных, холлов, переговорных комнат.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина680 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло 800х680х710 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 2х местный 1300х680х710 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 3х местный 1800х680х710 Стоимость уточнить у менеджера

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