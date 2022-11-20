Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Размер кашпо: 50Х30Х10
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Skverei
Комод с ящиками Lagess
Комод Тринити с двумя секциями
Комод Метрополис
Комод Дикс
Комод Бруньера
Комод Понзано
Стойка модульная осока Леора
Стойка Асель
Стойка астра Эверт
Стойка люпин Самман
Стойка эвкалипт Лояр
Стойка орхидея Умай
Стойка ранункулюс Софи
Кашпо-стойка Art Deco