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Диван Matrix

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 18мм и березовых брусков, мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Отличительной особенностью дивана является повышенная мягкость сидения так как применены пружинные элементы змейка, индивидуальность дивану придает ярко выраженная отстрочка сидения и спинки ромбом, ножки выполнены из металла цвет хром. Рекомендуемый материал обивки кожа, кожзам, экокожа.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Материал сиденьякожа, экокожа, искусственная кожа, кожзам

Выполненные заказы

Диван Matrix, велюр бирюзовый, ножки чёрные
Диван Matrix, велюр бирюзовый, ножки чёрныеДиван Matrix, велюр бирюзовый, ножки чёрныеДиван Matrix, велюр бирюзовый, ножки чёрные
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