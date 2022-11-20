Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветзолотой
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул Элис полубарный светло-серый
Барный стул Тайбэй
Стул Сфера барный жесткий
Стул Сфера барный мягкий
Барный стул 1242CM
Стул полубарный UFO черный с черной подушкой
Подстолье чугунное Кемпер КР
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Покрывало 220-48
Настольная лампа Cutie
Диван Честер черный
Стол Lomond, барный
Столешница ЛДСП, 900x900x38
Диван Austin, велюр