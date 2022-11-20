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Стул Консек барный, мягкий, золотой

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Стул Консек барный, мягкий, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветзолотой

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