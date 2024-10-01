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Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л - фото 1

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л

Артикул: CH-059-164
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота205 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес4.855 кг
  • Объем20.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

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