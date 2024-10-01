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Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л - фото 1

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л

Артикул: CH-059-113
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота155 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес6.640 кг
  • Объем24.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

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