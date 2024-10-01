Товар в корзине. Перейти
Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л - фото 1

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

Артикул: CH-059-167
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Высота255 мм
  • Диаметр245 мм
  • Вес1.45 кг
  • Объем5 л
  • Материалсталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм

8
В наличии 25 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 610

Диспенсер для капсул металл, черный

14
В наличии 136 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Крышка, сталь нержавеющая, 3 см, металлическая

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оливия»

9
В наличии 300 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 430
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Сервинг трэй»

8
В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 575

Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый

13
В наличии
Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4801
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Виллоу»

12
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Бейлис» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Бейлис»

12
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела кастрюли

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 360

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 6л

10
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 930

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л

9
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 13,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 010

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 13,5л

10
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л

11
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л

7
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от39 980

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л

13
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 460

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л

14
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л
Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л
от 3 700
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм

8
В наличии 25 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 610

Диспенсер для капсул металл, черный

14
В наличии 136 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Крышка, сталь нержавеющая, 3 см, металлическая

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.