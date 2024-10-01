Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр67 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Айлэнд», 170мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Стеллар», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Эклипс», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 290мл, поликарбонат, прозрачный
Хайбол «Камберленд», 390мл, прозрачный, хрустальное стекло
Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный