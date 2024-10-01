Характеристики товара
Описание
Хайбол «Габи» – это стильное оформление любой зоны отдыха, столовой или гостиной. Стаканы сделаны из высокопрочного материала, который не темнеет со временем. Стекло красиво преломляет свет и отражает блики на стенках. Посуда без гравировки и росписи, благодаря этому прозрачные стенки не искажают цвет напитка. Допускается мытье в посудомоечной машине.
Стакан устойчивой формы с зауженной горловиной. Товар можно приобрести поштучно или подарочным набором. Серия посуды Gabi представлена в каталоге на сайте. Перед заказом лучше уточнить актуальное наличие на складе. Страна производитель - Россия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр60 мм
- Объем0,4 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт