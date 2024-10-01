Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-978
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Стамбул», 290мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Стамбул», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Ноник», 570мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Ноник», 570мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хайбол «Габи» – это стильное оформление любой зоны отдыха, столовой или гостиной. Стаканы сделаны из высокопрочного материала, который не темнеет со временем. Стекло красиво преломляет свет и отражает блики на стенках. Посуда без гравировки и росписи, благодаря этому прозрачные стенки не искажают цвет напитка. Допускается мытье в посудомоечной машине.

Стакан устойчивой формы с зауженной горловиной. Товар можно приобрести поштучно или подарочным набором. Серия посуды Gabi представлена в каталоге на сайте. Перед заказом лучше уточнить актуальное наличие на складе. Страна производитель - Россия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Люстра Cecilia 10

45
Настоящее фото товара Диван Доре До трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена

Диван Доре До трехместный

60
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ орех

45
Фотография товара Подстолье Дунакеси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дунакеси, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье Дунакеси

90
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

6

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3073
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 477 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый

5
В наличии 233 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 323 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Клаб», 420мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Клаб», 420мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Клаб», 420мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 400мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Хайбол, 400мл, стекло, амбер

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1407
2 290 ₽Оптовая цена

Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽Оптовая цена

Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный
от 80
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Люстра Cecilia 10

45
Настоящее фото товара Диван Доре До трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена

Диван Доре До трехместный

60
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ орех

45