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Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный - фото 1

Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный

Артикул: CH-065-584
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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