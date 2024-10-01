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Хайбол «Касабланка», 365мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Касабланка», 365мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-962
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Касабланка» высокий и строгий по дизайну. Его высота равна 147 мм, а диаметр чаши 80 мм. Объем тары составляет 365 мл. Стакан производят из качественного прозрачного стекла. На стенках есть небольшие прямые грани, которые не доходят до края, придавая бокалу особенную форму и шарм.

За счет того, что материал прозрачный, в стакане всегда хорошо виден цвет напитка. А грани благодаря преломлению на них лучей играют ярким блеском, добавляя цвету глубину. Все это в сочетании с лаконичным дизайном посуды позволяет сочетать ее с различными сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота147 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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