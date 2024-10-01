Характеристики товара
Описание
Хайбол «Касабланка» высокий и строгий по дизайну. Его высота равна 147 мм, а диаметр чаши 80 мм. Объем тары составляет 365 мл. Стакан производят из качественного прозрачного стекла. На стенках есть небольшие прямые грани, которые не доходят до края, придавая бокалу особенную форму и шарм.
За счет того, что материал прозрачный, в стакане всегда хорошо виден цвет напитка. А грани благодаря преломлению на них лучей играют ярким блеском, добавляя цвету глубину. Все это в сочетании с лаконичным дизайном посуды позволяет сочетать ее с различными сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота147 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,36 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт