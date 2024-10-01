Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота148 мм
- Диаметр55 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W
Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый
Стол журнальный Роттердам
Стул Beksa, серый 2шт
Линейка барная «Де Кайпер»
Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Аршитект», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол, 400мл, стекло, фиолетовый
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Эсте», 490мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 400мл, поликарбонат, прозрачный
Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W
Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый
Стол журнальный Роттердам